Logan Paul volvió a WWE para intentar convertirse en Campeón de Estados Unidos, para lo cual tiene que vencer a Rey Mysterio en Crown Jewel 2023. Pero en realidad no tiene nada más contra él que el título que quiere ganar, según expone en Impaulsive.

► Logan Paul vs. Rey Mysterio

«Voy por ti, hermano, estás mirando al futuro Campeón de los Estados Unidos aquí. Desafortunadamente, tengo que quitárselo a Rey Mysterio, la leyenda, tengo que darle algunos puñetazos en la cara».

Cuando le preguntaron si duele enfrentar a alguien tan querido como el campeón, el retador comentó: «Es una lástima. Amo a Rey Mysterio como luchador, y esto es lo que he estado diciendo, respeto a Rey, ¿cómo no hacerlo? Es uno de los más grandes, seguramente el luchador más grande de todos los tiempos, simplemente tiene algo que necesito«.

Paul luego comentó sobre lo rápido que se ha adaptado a la lucha al decir: «Me picó el gusanillo. Estoy haciendo estas cosas y esto me resulta mucho más natural que el boxeo. La gente me dice que pertenezco aquí, de hecho, siento que pertenezco. Tengo la oportunidad de ir tras estos campeonatos y ganar estos cinturones, no sé cuántos seres humanos tienen esta oportunidad, tal vez deba aprovecharla».

► Cartel de Crown Jewel