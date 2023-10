Rey Mysterio luchará contra Logan Paul en defensa del Campeonato de Estados Unidos en Crown Jewel 2023. Después de un nuevo capítulo en el boxeo, en el que derrotó a Dillon Danis, The Maverick vuelve a la lucha libre para continuar desarrollando su carrera como Superestrella WWE. En esta ocasión, quiere el título individual secundario de SmackDown tras anteriormente haber pretendido el Campeonato Universal Indiscutible de Roman Reigns, ante quien perdió en el Premium Live Event de Arabia Saudí en 2022.

