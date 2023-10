En ‘Fighting With My Family’, la película sobre la vida de Saraya, Florence Pugh da vida a la Anti-Diva. Zelina Vega interpreta a AJ Lee. Entonces, la ahora estrella de Hollywood -últimamente ha hecho ‘Midsommar’, ‘Oppenheimer’, ‘Black Widow’, ‘Mujercitas’- estaba presentándose al mundo. ¿Cómo fue trabajar con ella? La Muñeca lo recuerda y lo comparte en su reciente entrevista en ComingSoon.net.

► Zelina Vega recuerda a Florence Pugh

«Fue asombroso. A veces te preocupa un poco… supongo que no estás realmente segura de cómo las personas que no están involucradas en la lucha libre van a percibir la lucha libre o cómo la tratarán con cuidado, pero ella lo manejó como una profesional. Fue tan respetuosa, tan humilde y tan agradecida. Saraya estaba disponible para ella en cualquier momento, así que podía llamarla con una pregunta cuando quisiera. Fue genial estar al lado de alguien que lo apreciaba y lo respetaba tanto, sabiendo que no sabía mucho al respecto.»

«Creo que eso es algo muy genial. Una vez más, la lucha libre puede ser vista de muchas maneras en los medios de comunicación y nunca estás segura, pero creo que, en la actualidad, WWE en particular ha avanzado mucho de una manera positiva, y la gente la respeta y quiere ser parte de ella de alguna manera. Por eso tienes a personas como Bad Bunny que vienen a WWE o Logan Paul, tantas personas que quieren ser parte de ella de diferentes maneras, y eso es realmente genial. Pero Florence es una guerrera y la quiero mucho. Es genial poder mirar atrás y decir: ‘Wow, realmente lo logramos’«.

Si no conoces la película, a continuación tienes la sinopsis y el tráiler:

La familia Knight lleva trabajando durante décadas en el circuito de lucha libre profesional de su pequeña localidad en Inglaterra. Ricky y Julia son el padre y la madre de esta familia, a cuyos hijos, Raya y Zak, han criado para que sigan sus pasos. Las vidas de todos ellos se centran en la lucha libre, participando en combates de poca monta. Después de años de muchos intentos, Raya y Zak son invitados a una audición para la WWE en Londres. Esta será una oportunidad que no deberán desaprovechar, a pesar de la mano dura de Hutch, su entrenador, y del conflicto que se producirá entre los dos hermanos por ver cuál de ellos se clasifica.