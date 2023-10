MJF ayuda a otros luchadores en el backstage de AEW

Durante años existió la duda de si MJF era igual de mala persona dentro que fuera del cuadrilátero. Hoy, está completamente resuelta. Ya ni siquiera delante de cámaras es el mismo, ahora es la escoria favorita de todos. Pero detrás de ellas muestra una cara todavía más amable. Da cuenta de ello Mark Henry en su reciente aparición en el pódcast The Hall of Fame revelando que el Campeón Mundial AEW presta su ayuda como escritor a quienes no pueden escribir para sí mismos, así como ejecuta labores de producción.

► MJF ayuda a otros luchadores

«Creo que es lo suficientemente polarizador como para que, en cada espectáculo, ya se anuncie que MJF estará allí. Para no ser egoísta, cuando podría serlo, podría decir: ‘No quiero a Adam Copeland, no quiero a Bryan Danielson. No quiero a Samoa Joe, no quiero a un CM Punk’. Quiero el foco solo para mí. Eso significa que es alguien que busca el bien mayor, que quiere tener éxito, no solo por sí mismo, sino a través de la organización del programa que están tratando de construir. Es brillante más allá de sus años.

«Entras en el vestuario y ayuda con la producción. Ayuda a escribir para personas que no pueden hacerlo por sí mismas. Va y apoya, y ves que está revisando qué ángulos de cámara tomar. Tiene unos veinte años. No encuentras eso muy a menudo. Tiene esa comprensión, y me pregunto de dónde la sacó. ¿De dónde sacó eso? Esa es solo su forma de ser, presta atención y entiende que no se trata solo de él. Si quisiera tomarlo todo, no habría nadie que pudiera detenerlo».

