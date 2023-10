Ronda Rousey: WWE Alumni y debut en REVOLVER

«Lucha VaVoom fue sinceramente el mejor evento híbrido de lucha libre y burlesque en el que he tenido el placer de sumergirme sin previo aviso. Cualquiera que haya dudado de que Marina Shafir y yo pudiéramos crear magia en el ring es un idiota. Gracias a Taya Valkyrie y Brian Kendrick por estar dispuestos a unirse a nosotros.» Estas palabras acompañan a una reciente publicación en Instagram de Ronda Rousey en la que muestra su reciente regreso a la lucha libre en un evento independiente.

► Ronda Rousey debutará en REVOLVER

Y continuamos con más novedades sobre la Rowdy pues WWE acaba de posicionarla en la sección WWE Alumni, donde se encuentran los exluchadores y exluchadoras que han abandonado la empresa sin intención de volver. Si simplemente estuviera tomándose un descanso pero hubiera planes de que volviera, no habría sido incluída en ella. Aunque no podemos tomar esto como una confirmación de que no retomará nunca su carrera como Superestrella. Pero, mientras, esa es su nueva situación.

Por otro lado, la vida luchística de Ronda Rousey no termina con WWE pues demás de su reciente combate independiente está siendo anunciada para debutar en la popular promoción REVOLVER el 16 de noviembre. Como vemos a continuación, el show tendrá lugar en el Homenetmen Glendale Ararat en Los Ángeles, California. Además, cabe mencionarse que Parte de las ganancias serán donadas a la ayuda contra incendios en Maui. No se sabe si la exUFC tendrá una lucha o hará una aparición.

🚨BREAKING🚨#RevolverUNREAL

11.16.23 – 8pmPT

Homenetmen Glendale Ararat

Los Angeles, CA

LIVE on @FiteTV The DEBUT of RONDA ROUSEY! Tickets go on sale THIS MONDAY, Oct 30th at 8pmET//5pmPT: https://t.co/mOxgSQzp6e (PART OF PROCEEDS DONATED TO MAUI WILDFIRE RELIEF.) pic.twitter.com/KPRHYuBMQh — Wrestling REVOLVER (@PWRevolver) October 28, 2023

Si es solo una aparición no sería tan llamativo pero si finalmente es un combate, e incluso sigue luchando de manera independiente, será una verdadera locura. Buenísimo para la escena pero es como si volviera a las MMA para pelear en KSW. Y puede que ni aún así, pues esta, dentro del deporte, es una reconocida empresa europea.