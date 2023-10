Wrestling Revolver hará su debut en California en noviembre

La empresa de lucha libre independiente Wrestling Revolver, ha anunciado a través de sus redes sociales que hará su tan esperado debut en California el 16 de noviembre del año en curso.

El evento se llevara a cabo en Homenetmen Glendale Ararat en Los Ángeles, California. El programa se transmitirá en vivo por FITE+ . Aún no se han anunciado combates. Información sobre entradas próximamente en RevolverTickets.com .

🚨BREAKING🚨

***NEW EVENT***@PWRevolver makes its long awaited DEBUT in CALIFORNIA!

Thursday, Nov 16th

at the Homenetmen Glendale Ararat

Los Angeles, CA

LIVE on @FiteTV+

This is gonna be HUGE! Tickets info coming soon.https://t.co/mOxgSQzp6e pic.twitter.com/tEat1KYbqn

— Wrestling REVOLVER (@PWRevolver) October 27, 2023