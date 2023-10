La compañía de lucha libre independiente Pro Wrestling Revolver presentó su evento Tales From The Ring, el cual se llevo a cabo el 14 de octubre 2023, desde The Epic en Grand Prairie, Texas. El evento se transmitió en vivo por FITE+.

Wrestling Revolver es una promoción de lucha libre profesional que ha ganado popularidad en los últimos años. Se caracteriza por su enfoque en combates emocionantes y de alto impacto, así como por su estilo único y su elenco diverso de talentosos luchadores.

Wrestling Revolver ha sido el hogar de muchas estrellas destacadas de la lucha libre, incluyendo a Jon Moxley, Alex Shelley, Chris Sabin, Sami Callihan y muchos más. La promoción se ha ganado una reputación por presentar combates innovadores y únicos, como el “Unlucky 13 – Staple Gun Match”.

►Resultados Wrestling Revolver

Alan Angels venció a Dante Leon DEFY Women’s World Championship Match: Vert Vixen retuvo ante Killa Kate MPX Showcase Match: Purple Haze (Stevie Hendrix & Prince Alexander) vencieron a The Scorn (Tommy Prince & Gabe Wilder) Rich Swann venció a Laredo Kid Three Way Hoss Fight: Steve Maclin venció a Brick Savage y Lance Archer Sudden Death Scramble Match: Exodus Prime venció a Barrett Brown, Damian Chambers, Izzy James, Kari Wright, Tatum Manning, Tommy Becker y The Pledge The Rascalz (Trey Miguel & Zachary Wentz) vencieron a Alpha Sigma Sigma (Brent Oakley & KC Jacobs) Ace Austin venció a JD Griffey Texas Casket Match: Matthew Palmer venció a Abadon