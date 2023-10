Ronda Rousey vuelve al ring en evento independiente

Al poco de abandonar la WWE, Ronda Rousey dijo: «Shayna Baszler, tú fuiste la razón de que entrara en este negocio… Ahora no tengo razones para seguir». Entonces, daba a entender que podría no volver a la lucha libre profesional. De hecho, más recientemente, la también exUFC comentaba: «Lo siento, no puedo escucharos en mi retiro». Ello en una publicación en redes sociales en la que además compartía fotos con su esposo Travis Browne y Marina Shafir. Sin embargo, la Rowdy acaba de volver.

► Ronda Rousey vuelve al ring

Y precisamente junto a su amiga Shafir en un evento independiente de la promoción Lucha VaVoom en el Mayan Theatre en Los Ángeles, California. Ambas se enfrentaron a Taya Valkyrie y Brian Kendrick en una lucha por equipos cuando Rousey subió al cuadrilátero abandonando su sitio en la primera fila. Después de cinco minutos de acción luchística, ella misma logró la victoria haciendo rendir a Kendrick con un Ankle Lock. Y, como vemos, también publicó todo en su Instagram:

«Lucha VaVoom fue sinceramente el mejor evento híbrido de lucha libre y burlesque en el que he tenido el placer de sumergirme sin previo aviso. Cualquiera que haya dudado de que Marina Shafir y yo pudiéramos crear magia en el ring es un idiota. Gracias a Taya Valkyrie y Brian Kendrick por estar dispuestos a unirse a nosotros.»

Apenas unas horas atrás nos hacíamos eco de recientes declaraciones de Ronda Rousey sobre su segundo libro, ‘Our Fight‘:

«Los últimos años he estado en silencio porque había más que decir de lo que jamás podría transmitirse en una entrevista. ‘Our Fight’ es todo lo que desearía poder encajar en un titular, pero simplemente no podía. Mi historia en mis palabras. Todas las respuestas que necesité años para dar de manera sucinta«.