Rey Mysterio y Logan Paul van a verse las caras por el Campeonato de Estados Unidos en Crown Jewel 2023. No han necesitado más que unas palabras en redes sociales y un cara a cara en SmackDown para armar el combate del Premium Live Event de Arabia Saudí. Ahora veremos qué sucede entonces, si la celebrity gana su primer título en WWE.

Un día podría tomar su testigo, pero siendo él mismo: Rey Mysterio: «Dragon Lee será su propio Rey Mysterio».

► WWE respeta a Logan Paul

Mientras, nos detenemos en las recientes declaraciones de The Great Mask of All Times sobre él en The MMA Hour. Asegura que se ha ganado el respeto del vestidor.

«Al principio, la respuesta hacia Paul fue un tanto distante y fría. Creo que poco a poco… cuanto más tiempo pasó con nosotros y más lo vimos tomándose esto en serio, comenzamos a mostrarle respeto. Y así es como funciona, ¿sabes? Las personas que ingresan desde otro mundo a nuestro deporte… eso ocurre en cualquier deporte. Pero él se ganó el respeto de todos nosotros. Vemos cuánto aprecia [esta industria] y el esfuerzo que pone para salir ahí y rendir.»

La verdad es que Logan Paul ha sorprendido y convencido a todos desde su primer día en WWE. Talento, dedicación, buenas luchas y segmentos… ¿Qué más podría pedírsele?

El enmascarado también habla de que The Maverick lo desafiara:

«Acababa de ganar una pelea, su nivel de energía estaba en su punto máximo y se sentía muy cómodo. Ahora, la pregunta es si se sentirá cómodo cuando decidamos realizar esta lucha.»

Veremos además qué sucede en las próximas semanas entre los dos, si tienen una ardiente rivalidad como oponentes o las cosas están más calmadas.

Cómo WWE debería manejar a Logan Paul: Eric Bischoff: «Logan Paul debe ser como Brock Lesnar o Hulk Hogan».