«Bueno, ciertamente, la esperanza de él tanto de la empresa es que Dragon Lee esté luchando ya en el elenco estelar justo a tiempo para la WrestleMania de 2024. Y, para ese entonces, ya podría estar ganando 250 mil dólares, o incluso más, al año, estando en NXT. Eso depende de cómo y qué piensen en WWE, pero 250 mil dólares es lo mínimo que gana un luchador de bajo cartel en el elenco estelar». En enero publicamos esta información en SÚPER LUCHAS.

► Rey Mysterio confía en Dragon Lee

Entonces, se pensaba que Dragon Lee debía tener un ascenso meteórico en WWE para estar en el main roster para WrestleMania 40, que es precisamente lo que ha ocurrido, pues a falta todavía de muchos meses para el magno evento del año que viene, el enmascarado es oficialmente una Superestrella de SmackDown. Solo necesitó un poco de tiempo en NXT para convencer a quienes toman las decisiones en la compañía.

Está claro que en WWE confían mucho en el luchador de Tala, Jalisco, como lo hace también Rey Mysterio, con quien siempre se le ha comparado, pues de alguna manera la empresa pretende que Dragon Lee sea quien tome su testigo después de tantos fracasos con enmascarados anteriores, como Místico, que acaba de debutar en AEW.

The Greast Mask of All Time hablaba así de su compañero en The MMA Hour:

«He estado observando a Dragon Lee y cómo ha estado creciendo. El hecho de que ahora haya sido promovido a SmackDown y ya no sea parte de NXT. Tiene mucho potencial para crecer y ser su propia persona. Siempre he dicho que es muy difícil duplicar a alguien. Nunca encontrarás otro Undertaker, Kane, Eddie [Eddie Guerrero], Rey. Cuando Dragon Lee deje su huella, y lo hará, se convertirá en su propia versión de Rey Mysterio.»