Cuando salimos de la polémica de Tony Khan, Billy Corgan, presidente de la NWA, asegura que él no andará criticando públicamente a WWE durante una reciente aparición en The Kurt Angle Show. No señala particularmente al de AEW.

«No es tan difícil. Nosotros, dentro de la burbuja, podemos discutir todas estas cosas, hablar de esto, pero el público en general, más personas han dejado de ver lucha libre profesional en los últimos diez años que en los 50 anteriores combinados. Dave Meltzer probablemente presentará estadísticas para decirme que estoy equivocado. Lo que estoy diciendo es que la lucha libre merece ser una parte mainstream de la cultura. Lo que ha sucedido, y creo que esto está en la raíz de la adquisición de WWE por parte de WME. Van a devolver la lucha libre al ámbito mainstream.

«No es algo malo. Los niños pequeños, que no saben nada sobre las cosas de los ‘smart marks’, deben poder ir a un espectáculo. No perdamos la inocencia infantil de veces ver una buena lucha en vivo entre dos grandes luchadores que cuentan una buena historia podría ser la diferencia para que ese niño se convierta en un fanático de la lucha libre de por vida. Aquí estoy, 45 años después, hablando de Jerry Blackwell. Algo se quedó conmigo. No perdamos de vista esa vibra en el negocio.

«Todo el mundo en el negocio es valioso. En este momento, Al Snow está triunfando con OVW y ‘Wrestlers’ en Netflix. Genial. Queremos que más personas trabajen, queremos que más personas se destaquen. Si la NWA es parte de esa marea creciente, genial. Por eso no me verás haciendo promos cnotra WWE como muchos otros hacen para conseguir publicidad barata. Puedes interpretar las matemáticas como quieras. WWE nunca ha hecho más que tratarme bien. WWE, como negocio, da la bienvenida a la NWA en el ecosistema de la lucha libre.

«Si WWE quisiera meterse conmigo, ¿crees que no podrían? ¿Por qué WWE está bien con la NWA? Porque estamos tratando de dirigir un negocio de la manera correcta, somos respetuosos y entendemos lo que somos. ¿No crees que Billy Corgan lanzando un promo contra Vince McMahon no me conseguiría un montón de publicidad gratuita? No me verás dirigiendo ese negocio. Tengamos algo de perspectiva aquí.»

