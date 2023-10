El sorprendente despido de Mandy Rose de WWE sigue dando mucho de qué hablar en el mundo de la lucha libre, pues a la fecha, la ex Campeona NXT todavía no entiende del todo aquella decisión, a pesar de que hubo una razón detrás, ya que se mencionó que fue por el uso de su página de FanTime. Si bien no ha luchado desde entonces, descartó la idea de retirarse, mientras se dedica a sus proyectos personales.

► Mandy Rose solo apareció en una temporada de Total Divas

Mandy Rose fue una miembro clave del elenco de la quinta temporada del programa Total Divas, junto con The Bella Twins (Nikki y Brie), Alicia Fox, Paige (ahora conocida como Saraya en AEW), Natalya, Rosa Mendes y Eva Marie. Esa temporada se emitió entre enero y abril de 2016. Rose, tras pasar una temporada en NXT, fue llevada al elenco principal en novimebre del 2017, donde tuvo una discreta carrera. Eventualmente, regresó a NXT donde pudo revivir su carrera y convertirse en una de las campeonas más exitosas de la historia de aquella marca.

La ex estrella de la WWE Mandy Rose apareció recientemente en el «Power Alphas Podcast» y explicó por qué solo apareció en una temporada del reality show «WWE Total Divas».

«Terminé haciendo solo esa temporada de ‘Total Divas’ porque era muy importante para mí volver a ‘NXT’ y entrenar. El calendario era demasiado loco. No recibí ningún entrenamiento. La gente pensaba que estaba entrenando en el WWE Performance Center cuando en realidad no era así, así que, por supuesto, no fui genial, y todos sabemos que es todo». de practicar con eso y muchos deportes».