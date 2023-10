Prince Nana viene acompañando a Swerve Strickland durante tiempo en AEW como manager y luchador, dentro ambos de la Mogul Embassy. Mientras hablaba en Grapsody de una variedad de temas, The Realest One se rindió en elogios hacia su representante, a quien comparó con el músico y actor André 3000, integrante también de OutKast.

► Swerve Strickland alaba a Prince Nana

«Es tan único, y sinceramente, es como que no hay ningún representante como él, ¿verdad? Eso es lo único que me importa. Eso es lo único que importa, que no estamos copiando algo que alguien más está haciendo en otro canal, en el extranjero, no importa. Es muy único para nosotros. Algunas personas dicen: ‘Oh, Nana te está opacando’. No, no lo está haciendo. Incluso si lo hace, no me importa. Él no está luchando. Yo estoy luchando. Se supone que debo dar una sensación diferente a la que él da. Él se supone que da una sensación diferente a la mía. Esa es la belleza de la asociación. Él agrega esos pequeños detalles de ‘¿Viste eso? ¡Dios mío! Hay tanto que ver’. Él no está robando protagonismo.

«Le digo, ‘Sal ahí. Haz lo tuyo, hermano. No voy a reírme’. La mitad del tiempo ni siquiera veo lo que diablos hizo. Simplemente camino y estoy en mi zona, en mi zen. Porque esa es la dicotomía entre nosotros. Él puede ser alegre, saltarín y animado cuando yo tengo que estar tranquilo, serio y enfocado en modo asesino. Tengo momentos en los que sonrío y esas cosas, pero la mayor parte del tiempo, es Nana con la energía. Es casi como si Andre 3000 fuera demasiado brillante y vibrante para Big Boy y OutKast. No, se supone que debe llevar estos trajes extravagantes. ‘Pero, hombre, no sé, no tienes que combinar con el grupo de OutKast’. No, está bien».

«Es gracioso porque cuando no había explotado, estábamos recibiendo todas las críticas como: ‘Swerve no lo necesita. No necesita este grupo. No necesita esto. No necesita aquello’. Estaba pensando, ‘Ustedes no saben lo que necesito. Yo no sé lo que necesito. Veamos cómo funciona. Nadie sabe lo que necesita nadie. Nadie puede predecir lo que va a explotar’. Así que te quedas con lo tuyo y simplemente haces lo tuyo hasta que tome suficiente tiempo y luego la gente se siente atraída hacia eso. Entonces te ven bajo una luz diferente. Que me metieran en un ataúd fue una de las mejores cosas que me pudo pasar. Luego, la gente criticaba eso, como: ‘Oh, Swerve está siendo metido en un ataúd. No sé cómo me siento al respecto’. Bueno, no sabes lo que va a salir de ese ataúd. Eso fue toda una historia en sí misma».