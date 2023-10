El sorprendente despido de Mandy Rose de WWE sigue dando mucho de qué hablar en el mundo de la lucha libre, pues a la fecha, la ex Campeona NXT todavía no entiende del todo aquella decisión, a pesar de que hubo una razón detrás, ya que se mencionó que fue por el uso de su página de FanTime. Si bien no ha luchado desde entonces, descartó la idea de retirarse.

► Mandy Rose vio con buenos ojos el cambio en su personaje en NXT

En los meses posteriores a WrestleMania 37, Mandy Rose fue reasignada oficialmente a la marca NXT, un movimiento que marcó su camino para formar Toxic Atracción y eventualmente convertirse en Campeona NXT, logrando un reinado de 413 días. Si bien algunas estrellas del elenco principal pueden ver este cambio a NXT como una degradación, pero Rose aprovechó esto como una oportunidad para actuar en un nuevo entorno y remodelar su personaje de lucha libre, y así lo explicó en una aparición reciente en el Podcast Power Alpha.

«Para mí, de inmediato, cuando recibí esa llamada de ir a NXT, lo miré como si se apagara una bombilla. Pensé: ‘Oh, esto podría ser genial para mí’. He querido cambiar mi personaje. Me estoy cansando de las cosas candentes sobre el rompehogares, la bella y la bestia, ‘La creación más grande de Dios’, ‘La Diosa Dorada’, creo que es necesario que haya un cambio. Y creo que hay Siempre es necesario un cambio porque todos evolucionamos con el tiempo. [Yo] no estaba muy contento con lo que estaba haciendo en ese momento, así que en mi cabeza lo vi como un refuerzo positivo de que esto podría ser algo realmente bueno. grande y realmente nuevo e innovador para mí.»

Rose reveló que experimentó algunas dudas internas a medida que se acercaba su transición, pero en general, estaba realmente ansiosa por entrenar más y al mismo tiempo recibir un nuevo personaje con el cual pudo trabajar, y que también le implicó un cambio en su apariencia, ya que cambió su cabello de rubio al castaño oscuro, adoptando también una actitud más atrevida y astuta que, junto con su alianza con Jacy Jayne y Gigi Dolin, ayudó a impulsarla a la cima de la división femenil de NXT.