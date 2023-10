Big E muestra un gran progreso en su recuperación

Big E lleva más de un año y medio fuera de WWE debido a una grave lesión en el cuello, del cual no se ha obtenido una evolución muy favorable, aunque el ex Campeón WWE se ha mantenido ocupado en otras actividades, como la actuación y la cocina. En este punto, se desconoce si volverá a luchar, ya que el propio luchador mencionó en una entrevista pasada que incluso los doctores le habían recomendado retirarse, debido en gran parte al hecho de que no hay una fecha prevista para un eventual regreso al ring.

► Kofi Kingston afirma que Big E está casi al 100%

Big E es sin duda una de las Superestrellas más queridas de toda la WWE, y ante la preocupación del Universo WWE sobre su recuperación, en esta ocasión existen buenas noticias al respecto.

Durante una entrevista reciente con el Toronto Sun, el miembro de New Day, Kofi Kingston, brindó una actualización sobre la salud de Big E. Kingston reveló que el ex campeón WWE casi ha vuelto a sentirse al 100% después de su lesión en el cuello el año pasado.

“Estoy muy feliz de que esté tan bien, física y mentalmente, porque no puedo imaginarme una lesión como esa, tan grave como la que sufrió en el cuello, le fracturó el C1 y el C6 en un par de minutos. lugares y no haber sido operado, no hubo desalineación, realmente está casi de vuelta al 100%, en cuanto a sensaciones. “

«Es capaz de vivir la vida cotidiana y puede levantar pesas, lo cual también es una gran parte de su vida. Podría haber sido mucho peor. Simplemente estoy feliz de que pueda vivir su vida con un nivel de felicidad y salud”.

Big E dice que no hay un cronograma para su regreso al ring a pesar de evolucionar de buena manera, por lo que todavía no podemos inferir de que vaya a regresar pronto al ring con lo dicho por Kofi Kingston. En todo caso, es importante que continúe de buen ánimo mientras sigue su recuperación.