Big E debe retirarse de la lucha, recomendación médica

Aunque aquí en SÚPER LUCHAS hemos venido reportando palabras de Big E en donde aseguraba que se sentía muy bien después de su cirugía de fusión de cuello, y que su regreso dependía de si los médicos de WWE le daban el alta médica, ahora, la situación ha cambiado.

Y es que el propio luchador declaró ayer en una rueda de prensa que otorgó a medios durante una convivencia con los fans, que varios médicos especialistas le recomendaron retirarse de la lucha libre profesional. Estas fueron sus declaraciones:

► Los médicos recomiendan a Big E retirarse de la lucha libre

«Hablé con especialistas en columna, personas que han trabajado con otros en la empresa y han realizado sus fusiones, y me dijeron: ‘Oye, yo no volvería a luchar si fuera tú’.

«Tomo todas las recomendaciones en serio y deseo ser prudente para tomar la mejor decisión sobre mi futuro. ¿Si tengo planes para un posible regreso al cuadrilátero o retirarme? No tengo respuesta. Me siento bien, pero no tengo certezas».

Ya en el pasado, Big E ha dicho que se sentiría bien si no vuelve a luchar. Y también, señaló que le gustaría ser instructor de luchadores o ser scout de nuevos talentos para WWE, como ya hizo en noviembre pasado. Finalmente, Big E también señaló que siente que sería muy bueno como comentarista.