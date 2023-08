Metalik ya no luchará para el CMLL en México

Metalik realizó un esperado regreso al CMLL durante el mes de julio, teniendo varias presentaciones en todas las arenas pertenecientes a la compañía; sin embargo, eso ya no se repetirá.

Después de terminar esta pequeña gira para regresar a Estados Unidos, lugar donde reside, Metalik informó que ya no tendrá actividad en el CMLL, pues no hubo un acuerdo para seguir participando en la empresa.

«Quiero comentarles a toda mi afición que ya no voy a seguir luchando para el Consejo Mundial de Lucha Libre. No llegamos a un acuerdo y pues gracias a todos los que me apoyaron en mi regreso ahora que estuve en México. Seguimos con todo de la mano de Dios».