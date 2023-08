SummerSlam: Seth Rollins retuvo ante Finn Bálor pese a intervención de The Judgment Day

El rencor que Finn Bálor ha guardado durante años contra Seth Rollins podría finalmente llegar a su desenlace en SummerSlam, ya que ambos se enfrentaron en un mano a mano por el Campeonato Mundial de Peso Completo.

Bálor fue el primer Campeón Universal, pero perdió el título debido a una lesión, y desde el principio culpó al Visionario de esto, por lo que estaba decidido a acabar con su reinado actual.

Sin embargo, había otra situación a considerar, ya que Damian Priest, quien posee el maletín Money in the Bank, amenazaba con cobrar el contrato en cualquier momento. Esto obligó tanto al campeón como al retador a estar alerta, a pesar de que Bálor y Priest son compañeros en The Judgment Day.

Usando los juegos mentales que lo caracterizan, Rollins apareció con el chaleco con el que enfrentó a Finn Bálor en aquella fatídica noche en la que Bálor salió lesionado.

Y eso molestó mucho a Bálor, quien desde antes de iniciar el duelo se lanzó contra Rollins, quien contestó a punta de golpes. Sin embargo, quien quedó mejor parado fue The Prince, ya que la furia que tenía guardada salió a flote, dándole el control del combate.

Durante varios minutos, Bálor castigó uno de los brazos de Rollins, dejándolo bastante lastimado y aunque tuvo destellos de reacción, no pudo hacerlo del todo.

Tras batallar durante un largo tiempo para poder reaccionar, finalmente Rollins lo logró y buscó tener el control, aunque le costó mucho trabajo.

Pero Seth no se rindió y comenzó a buscar cómo reaccionar, aunque su rival tampoco iba a permitir que las cosas quedaran así, por lo que ambos empezaron a intercambiar castigos y oportunidades de conteo.

Finn falló un Coup de Grace y Seth conectó un Pedigree, pero no fue suficiente para acabar con Bálor. En ese momento apareció Damian Priest, quien incluso golpeó al campeón sin que el réferi se diera cuenta. Finn le conectó un pedigree a su rival, pero este no se rindió.

Dominik y Rhea aparecieron para distraer al réferi y Damian pidió que Bálor usara el maletín, pero Finn se negó. Seth aprovechó para dar un pisotón, pero no pudo acabar con Bálor.

Después, Rollins atacó a los integrantes de The Judgment Day, pero Priest dejó el maletín para que Finn lo usara como arma. Cuando Finn decidió si hacerlo, Seth le conectó un pisotón sobre el maletín y llevó a Bálor al conteo para retener el título.