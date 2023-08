Aún existe incertidumbre sobre el regreso de Big E

Big E lleva más de un año fuera de WWE debido a una grave lesión en el cuello, del cual no se ha obtenido una evolución muy favorable, aunque el ex Campeón WWE se ha mantenido ocupado en otras actividades, como la actuación y la cocina. En este punto, se desconoce si volverá a luchar, ya que el propio luchador mencionó en una entrevista pasada que incluso los doctores le habían recomendado retirarse; no obstante, hace no mucho tiempo estaba tras bastidores en una de las grabaciones recientes de SmackDown.

► Big E podría no volver a luchar en un ring

Big E es sin duda una de las Superestrellas más queridas de toda la WWE, y su ausencia ha sido motivo de preoucpación, ya que parece que todavía no tiene una línea de tiempo para su regreso al ring, pese a la inquietud que existe alrededor del Universo WWE.

Durante una entrevista reciente con Steve Fall de Ten Count Media, se le preguntó a Big E sobre una posible fecha de regreso, y el ex Campeón WWE dejó en claro que lamentablemente no tiene una fecha prevista para su regreso al ring.

«No tenemos cronograma, lamentablemente.»

Big E se ha mantenido optimista pese a la incertidumbre en torno a si algún día volverá a luchar. El retiro es algo que no puede descartarse, pero ni él ni la WWE quieren apresurarse a dar un veredicto en este punto y todos están enfocados en lograr una recuperación total.