Sean O’Malley estuvo a la altura de las circunstancias y noqueó a Aljamain Sterling para hacerse con el título del peso gallo en UFC 292 en unas circunstancias que no fueron las ideales.

Aunque logró una victoria prácticamente impecable al derrotar por KO en el segundo asalto a Sterling (23-4 MMA, 15-4 UFC) en el combate principal celebrado en el TD Garden, las semanas previas a que O’Malley (17-1 MMA, 9-1 UFC) subiera al octágono estuvieron llenas de dificultades y adversidades.

Una lesión muscular en la parte superior del cuerpo dificultó la preparación de O’Malley, dijo, y eliminó por completo la capacidad de prepararse para el grappling de alto nivel de Sterling durante las últimas seis semanas del campamento.

«No he luchado en seis semanas», dijo O’Malley a MMA Junkie y otros periodistas después de su victoria por el título UFC 292. «Tuve una distensión muscular y literalmente no pude luchar durante seis semanas. (Yo) no podía MMA sparring. Yo era la pelea estelar en Boston. No había ninguna posibilidad de que me retirara. Pero no hemos luchado en seis semanas. Hace seis semanas, tuve una distensión muscular justo debajo de la costilla y no pude luchar. Así que cuando llegué a este combate y luché contra Aljo, en las entrevistas me decía: «A vida o muerte: No me pueden derribar’, porque no sabía si (la lesión) aguantaría, y ahora mismo me duele un carajo».

«Lidiando con esos demonios mentales al llegar a esta pelea sabiendo que estaba lesionado – no luchamos ni un día en las últimas seis semanas».

Dadas sus limitaciones, el combate se desarrolló a la perfección para O’Malley. Evitó ser derribado en los dos intentos de Sterling, y luego bajó el pistón a principios del segundo con un perfecto contragolpe de derecha que supuso el principio del fin.

Detener a Sterling de la forma en que lo hizo fue algo que O’Malley visualizó innumerables veces, pero dijo que era «surrealista» verlo en la realidad.

«Mi principal objetivo era no dejar que me derribara, y sabía que si podía mantenerlo en pie, podría noquearlo», declaró O’Malley. «Pensé que estaba demasiado confiado en que podía entrar y agarrarme. No sé si alguna vez se ha enfrentado a alguien tan bueno como yo, o si ha luchado contra alguien tan bueno como yo. Creo sinceramente que estoy un nivel por encima de la mayoría de la gente en el departamento de golpes«.

Ahora que ha comenzado una nueva era en la división de las 135 libras, O’Malley está meditando cómo quiere empezar su reinado por el título. Dijo que está dispuesto a estar activo y hacer su primera defensa en el UFC 296 en Las Vegas el 16 de diciembre, y las estrellas se están alineando para que tenga la oportunidad de vengar su única derrota en la carrera contra Marlon Vera, quien venció a Pedro Munhoz en el UFC 292.

«La forma en que actúa es muy molesta», dijo O’Malley. «No es gracioso y trata de serlo. Es muy feo. Se viste como un idiota. Es como: ‘Dios, ¿de verdad tengo que darle una oportunidad a este tío? Pero yo digo: ‘Probablemente salga ahí y le parta la cara y gane mucho dinero».

Por lo que parece, Vera (21-8-1 MMA, 15-7 UFC) está listo y dispuesto a aprovechar la oportunidad (vía X):