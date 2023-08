Teddy Long no tiene planes de volver a tiempo completo a WWE

El miembro del Salón de la Fama WWE, Teddy Long, estuvo de regreso en la televisión de WWE durante la última semana para formar parte del WWE Draft 2023, donde anunció algunas selecciones y fue bien recibido por el público, quienes lo recordaban con nostalgia gracias a su época como Gerente General de SmackDown, y como réferi antes de eso.

► Teddy Long disfruta de su vida en el retiro

Teddy Long fue uno de los gerentes generales más icónicos que ha tenido la WWE, y muchos esperaban que de pronto pudiera trabajar una última etapa en la compañía luego del reciente Draft, aunque rápidamente salió al paso de aquellos rumores.

Al respecto, durante una entrevista reciente en The Wrestling Time Machine de Sportskeeda, Teddy Long dejó en claro que no tiene intención de regresar a la WWE en un puesto de tiempo completo.

“Y así es como me siento yo también, hombre. Si me llaman para algo, vuelvo y les hago un favor. Está bien. Pero no quiero nada de tiempo completo”.

Teddy Long está feliz con su vida luego del retiro de las pantallas, y resaltó que podría continuar haciendo apariciones esporádicas en la programación de WWE, ya que no está para soportar todo el ajetreo que implica el estar de gira cada semana, en los que prácticamente no hay descanso. En todo caso, los fanáticos estarán más que complacidos con cada aparición que Long haga en el futuro, tal como sucedió durante el reciente WWE Draft.