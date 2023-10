WWE SMACKDOWN 13 DE OCTUBRE 2023 .— El pasado 14 de julio en SmackDown, Pretty Deadly (Elton Prince y Kit Wilson) enfrentaron a los Brawling Brutes (Ridge Holland y Sheamus), y aunque ganaron los primeros, la victoria les salió cara, pues Elton Prince quedó lesionado. Han pasado dos meses y Prince está listo para volver, así que este viernes volveremos a ver a Pretty Deadly en acción, otra vez contra los Brawling Brutes, aunque esta vez en la configuración de Ridge Holland y Butch. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el BOK Center, en Tulsa, Oklahoma.

Y dado que este episodio representa el inicio de temporada de SmackDown, estará presente el Jefe de Contenido Creativo de WWE, Triple H.

Además, regresará el Campeón Universal Indisputable WWE, Roman Reigns, y seguramente hablará de su participación en Crown Jewel.

► John Cena abrió el show y los fans casi no lo dejan hablar de tanta ovación. John Cena saludó a Tulsa y nos dio la bienvenida a todos a la premier de temporada de SmackDown.

► Y apareció el Campeón Universal Indisputable de Peso Completo WWE, Roman Reigns, junto a Paul Heyman y Solo Sikoa. Los fans lo reconocieron levantando su dedo izquierdo de la mano derecha.

► Roman Reigns llamó a John Cena como Johncito el de Hollywood y le dijo que si iba a abrir su show, lo abriera de forma correcta. Pidió a los fans reconocerlo… Pero los fans corearon luego fuertemente el nombre de John Cena.

► «¿Ustedes corean el nombre de un cobarde? ¿El nombre de alguien que solo se presenta y regresa a WWE porque yo estaba fuera y tiene la audacia de convencer a todos para que lo llame como ‘El más grande de todos los tiempos’?… ¡Tú ya sabes realmente quién es el GOAT, John Cena!», así le habló Reigns a Cena.

► Y luego le dijo otras fuertes palabras: «¡Vete! ¡O voy a hacer que te vayas!»… Los fans apoyaron a John Cena.

► John Cena sorprendió al decirle a Roman Reigns que no estaba aquí para retarlo, sino para reconocerlo, porque realmente no le importa lo que diga el presentador, pues el logro más grande de todos los tiempos lo tiene ahora mismo Roman Reigns.

► «No estoy aquí para retarte, porque no me he ganado ese derecho. Pero conozco a alguien que sí se lo ha ganado…» ¡LA Knight hizo su entrada al ring en medio de una fuerte ovación!

► LA Knight le dijo a Roman Reigns que ahora mismo no le importa que sea el campeón, pues solo es un hombre que es un obstáculo más en su camino.

► «Mientras estás meses en tu casa, y te apareces con ese título, las cosas aquí han cambiado». LA Knight pidió a los fans que le dijeran a Roman Reigns quién era él… Y la ovación y el cántico de «LA Knight» fue de locos.

► Roman Reigns le dijo a LA Knight que no es nadie, que está metido en su ring y que qué demonios lo hace pensar que está siquiera cerca de su nivel.

► «¡Soy la Superestrella que ha crecido más rápido en la historia de SmackDown!»… ¡Y Jimmy Uso apareció y atacó a traición a LA Knight! Pero este se recuperó y sacó a Jimmy del encordado.

► LA Knight enfrentó a Roman Reigns y este decidió bajarse del ring y marcharse. Luego, le dio la orden a Solo Sikoa de «encargarse» de LA Knight.

► LA Knight le dijo a Solo Sikoa que se dejara de estupideces y se metiera al ring si quería que dejara su cuerpo como un trapo. El reto fue lanzado y aceptado. Veremos pronto a Solo Sikoa vs. LA Knight.

► En backstage, Carlito iba a ser entrevistado por su retorno a WWE, pero Bobby Lashley lo interrumpió y le dijo que la última vez que vio a Carlito en WWE, él le estaba dando una paliza.

► Sin embargo, dijo que eso era cosa del pasado y le dio la bienvenida al show. Carlito luego le dijo a Bobby Lashley que qué tal si le daba la bienvenida en el ring, en su primer combate oficial en mano a mano en su regreso a WWE.

► Angelo Dawkins y Montez Ford atacaron al de Puerto Rico. Bobby Lashley tomó una silla, pero Adam Pearce y Jason Jordan aparecieron para evitar que Lashley atacara más a Carlito.

► Tras bambalinas, LWO estaba muy preocupada, pues Carlito, quien regresó a tiempo completo a WWE luego de años en Fastlane, fue atacado brutalmente por los Street Profits. Los réferis y la LWO no estaban revisando.

► Luego, Roman Reigns en su vestidor le dijo a JImmy Uso que cada día que pasaba y que Cody Rhodes y Jey Uso tenían el Campeonato Indisputable de Parejas WWE, era un insulto para ellos. Por eso, le pidió que hiciera «lo que sea necesario».

► Triple H apareció y los fans lo ovacionaron como locos. Luego, Hunter dijo que extrañaba recibir ese cariño de los fans.

