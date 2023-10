WWE SMACKDOWN 6 DE OCTUBRE 2023 .— La semana pasada, Dragon Lee estuvo presente en SmackDown como espectador en primera fila. Pero tuvo problemas con Austin Theory, pues éste, cuando luchaba con Cameron Grimes, bajó a provocarlo. Debido a ello, fue programado un mano a mano entre Lee y Theory. De esta manera, el mexicano se ha convertido en uno de los pocos Superestrellas que lo mismo aparecen en NXT que en Raw y SmackDown. ¿Tendrá éxito en su debut en el programa de los viernes? La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Enterprise Center, en St. Louis, Missouri.

A un día de la edición 2023 de Fastlane, estarán presentes los protagonistas del duelo por el Campeonato Indisputable de Parejas WWE: Los monarcas, Finn Bálor y Damian Priest, y sus retadores, Cody Rhodes y Jey Uso. ¿Llegarán a los golpes?

► LA Knight entró al ring y empezó su promo con su característica y ya pegadiza frase «Let me talk to you». Paul Heyman lo interrumpió con su «Ladies and glentemen!» y salió junto a Solo Sikoa y Jimmy Uso.

► Paul Heyman dijo que el tiene un récord de reconocer quién será la próxima gran estrella de la industria de la lucha libre profesiional. Luego, Heyman miró a Solo Sikoa y dijo: «¡Esa próxima gran estrella será LA Knight!» Esto no le importó a Sikoa, quien ni se inmutó. Los fans corearon: «LA Knigh!»

► Heyman dijo que debido a que LA Knight se había ganado toda la atención de The Bloodline, ellos iban a tener que hacer algo al respecto.

► LA Knight agradeció las palabras de Paul Heyman, tan amables, pero dijo que no le creía ni una sola palabra.

► Jimmy Uso le arrebató el micrófono a Heyman por segunda semana consecutiva y mando a callar a LA Knight. Le dijo que estaban allí para decirle que no iba a poder llegar a Fastlane, el próximo gran evento premium de WWE.

► Jimmy y Sikoa se iban a meter al ring a atacar a LA Knight, pero la música de John Cena sonó y estos se marcharon al verlo correr hacia el cuadrilátero.

► LA Knght dijo que parecía que Jimmy y Sikoa estaban buscando una lucha, pero que no habían obtenido el permiso de su «pequeño jefe», en referencia a Roman Reigns.

► Finalmente, LA Knight retó a Jimmy Uso a una lucha individual para poder «dale una patada puntera en su trasero y enviarlo a la luna». Jimmy aceptó, aunque Heyman le cuestionó por qué había aceptado.

► En el estacionamiento, The Judgment Day, Rhea Ripley, Damian Priest, Finn Bálor y Dominik Mysterio, el nuevo Campeón Norteamericano NXT, caminaban por ahí JD McDonagh se unió a ellos, lo cual molestó a Priest.

► Pero RIpley le dijo a Priest que McDonagh era su invitado y el puertorriqueño aceptó la presencia del luchador caminando junto al grupo.

► Tras bambalinas, Jimmy Uso, Solo Sikoa y Paul Heyman caminaban y Heyman le dijo a Jimmy que él no debería hacer nada sin la bendición del Jefe Tribal.

► Jimmy le contestó que se suponía que él estaba allí para llamar a Reigns. Cuando entraron a su vestidor, se encontraron con los miembros de The Judgment Day.

► Jimmy les dijo que estaban en el vestidor equivocado. Con una sonrisa pícara, Finn Bálor dijo que estaban en donde se suponía que deberían de estar.

► Al final, y tras un careo entre los grupos, la Campeona Mundial WWE, Rhea Ripley y Paul Heyman, se quedaron a solas en el vestidor para hablar de algo.

What do you think @RheaRipley_WWE and @HeymanHustle are going to talk about? #SmackDown

Oh we've been waiting for this…. 👀😈☝️

► Se emitió una promo en donde, según han especulado algunos fans en redes sociales, se mostró un indicio de que The Undertaker podría estar en NXT este próximo martes.

Durante las últimas dos semanas, Bobby Lashley y The Sreet Profits han estado molestando, atacando y hasta venciendo en luchas por equipos a los miembros de LWO. La semana pasada, parecía que Santos Escobar iba a ser todo un villano luego de caer derrotado por Rey Mysterio en una lucha titular por el Campeonato Intercontinental WWE, pero Escobar no tuvo tiempo de atacar a Mysterio, pues ambos fueron atacados a traición por Angelo Dawkins y Montez Ford. Por eso, llevamos a esta lucha, en donde los líderes de las facciones se enfrentan en un combate individual. Sin embargo, esta noche, la lucha no es titular. El combate empezó con Lashley mostrando su poderío físico y dominando a Mysterio. Rey logró recuperarse un poco y castigó con el rebote de la cuerda principal y este se cayó al suelo. Tras comerciales, vimos un repaso de lo ocurrido, en donde Lashley atacó a Mysterio hasta que este lo azotó contra el esquinero y le lastimó el hombro. Luego, Rey le cayó encima con un sentón bombazo y luego, le intentó romper la rodilla derecha a Lashley al hacerle dos patadas voladoras poderosas a esa zona. Luego, Rey Mysterio sorprendió con un DDT a Lashley y tras el toque de espaldas, la cuenta llegó solo a dos. Lashley evitó el 619. Más adelante, aparecieron los Street Profits, pero os demás miembros de LWO aparecieron para proteger a Rey y carearlos. Lashley luego arrojó a Mysterio contra la barricada de ringside, lo metió al ring, y luego, atacó a Escobar y lo mandó contra la mesa del cronometrador en ringside. Rey voló sobre Lashley, pero este logró arrojarlo contra el poste del esquinero. Luego, Rey conectó el 619 a la humanidad de Lashley, cuando este estaba en pie. Luego, Lashley cayó de cara contra las sogas y Mysterio le conectó el 619 ahora sí bien. Montez Ford distrajo a Rey al subirse a la ceja del ring, y Cruz del Toro lo bajó de allí, aunque Dawkins lo golpeó contra el poste del esquinero. Los Streeet Profits atacaron a Joaquín Wilde y Cruz del Toro y los dejaron fuera de acción. El final de la lucha llegó cuando Rey Mysterio voló sobre los Street Profits con una plancha fuera del ring, y al volver al encordado, fue sorprendido con una spear de Lashley, quien le hizo el toque de espaldas y se llevó la victoria por cuenta de tres.

► Se mostró a Heyman hablando con Ripley en el vestidor de The Bloodline. La campeona le dijo a Heyman que él es un hombre sabio y debería hacer una decisión sabia. Ripley le dijo que tanto The Judgment Day como The Bloodline podían ser más fuentes si estaban juntos.

► Heyman dice que le gusta la idea, que le parece brillante y que estaba enojado con él mismo por no haber pensando en eso antes. Pero que él no es quien toma las decisiones últimamente, así que necesita hacer una llamada telefónica para obtener la autorización.

► Heyman iba a llamar, pero Ripley le bajó el teléfono. Este le recordó que necesitaba la autorización del Jefe Tribal para cualquier cosa, pero Ripley le respondió que ella autorizaba.

► Heyman le dijo que sí, que ella autorizaba del lado de The Judgment Day, pero que él necesitaba ser autorizado por El Jefe Tribal del lado de The Bloodline. Ripley le respondió con un: «Paul… ¡Reconóceme!»

► Heyman luego le dijo a Ripley que estaba en el vestidor equivocado, como diciéndole que se marchara. Ripley solo le respondió que no creía que estuviera en el equivocado y que iba a hacer que Heyman la reconociera como Jey Uso lo hizo en Raw.

► Ripley luego le dijo a Heyman que si él fallaba en reconocerla, iban a tener que definir quién era más fuerte: The Bloodline o The Judgment Day. Ripley autorizó a Heyman a hacer su «pequeña llamada telefónica» con estas palabras: «Llama a Roman Reigns», algo que hizo Heyman tras haberse salido del vestidor Ripley.

► Como los Sttreet Profits dejaron muy golpeados a Joaquín Wilde y Cruz del Toro, ahora, Rey Mysterio y Santos Escobar deben encontrar un nuevo luchador para completar su tercia, que enfrentará a Bobby Lashley y The Street Profits en el evento premium Fastlane 2023.

► ¡Dos bombazos de ÚLTIMA HORA! El Campeón Universal WWE, Roman Reigns, regresará a SmackDown la próxima semana. Y Triple H también dirá presente el próximo viernes.

► Jimmy Uso y Solo Sikoa golpearon a LA Knight… Hasta que John Cena apareció para salvarlo.

► The Jugdment Day aparecieron. Paul Heyman lee dio la mano a Rhea Ripley y le dijo que el acuerdo había sido autorizado, así que ahora The Judgment Day y The Bloodline están unidos.

"AUTHORIZED." 👀 #TheJudgmentDay is joining forces with #TheBloodline and they've got @RealLAKnight and @JohnCena surrounded! #SmackDown

► Ambos grupos subieron el ring para rodear a los héroes… Pero Jey Uso y Cody Rhodes aparecieron y nivelaron las cargas.

Se armó la gorda y todos se edieron contra todos. John Cena atacó a Solo Sikoa, pero este lo dejó luego tendido en la lona con una superkick.

► LA Knight con un lariat al cello casi le arranca la cabeza a Solo Sikoa. Luego, Knight castigó con su BFT a JD McDonagh y le aplicó una superkick. Cena luego atacó a JD McDonagh con su Blue Thunder Driver y le hizo la señal del «You Can’t See Mee!», para luego atacarlo con su Five Knuckle Suffle, su puñetazo de derecha a la cara.

THEY'RE NOT ALONE! 🔥🔥🔥@CodyRhodes and Jey @WWEUsos have arrived to help @JohnCena and @RealLAKnight battle #TheJudgmentDay AND #TheBloodline!

IS THIS A PREVIEW FOR WHAT'S TO COME TOMORROW NIGHT AT #WWEFASTLANE? #SmackDown pic.twitter.com/T4GbDntiYq

— WWE (@WWE) October 7, 2023