WWE FASTLANE 2023 | Resultados en vivo | Seth Rollins vs. Shinsuke Nakamura 3. Campeonato Femenil WWE: Iyo Sky vs. Charlotte Flair vs. Asuka

Iyo Sky decidió afrontar sola este combate, mientras que Asuka y Charlotte Flair se olvidaron de que fueron compañeras hace solo 24 horas antes, y La Reina fue puesta fuera de combate en los primeros minutos, teniendo a Asuka e Iyo en un buen intercambio que no pasó a mayores, aunque Iyo buscaba la cuenta de tres por todos los medios. Charlotte volvió y las japonesas tuvieron una breve sociedad para dejarla fuera nuevamente y darle al púlbico un poco más de acción. Charlotte volvió y por sí sola intentó hacerse cargo de sus dos rivales, pero no lo conseguiría. La acción se emparejó y cada una recurrió a lo mejor de su arsenal, incluyedo sendos Moonsaults de Iyo y Charlotte. Charlotte intentó un Superplex sobre Iyo, pero Asuka apareció de la nada y conectó un Super bombazo, pero no pudo conseguir la victoria a pesar de que sus rivales estaban tendidas. Con Iyo fuera, eventualmente Asuka fue quien buscó tomar ventaja de la situación con una lanza sobre Asuka, pero esta resistió. Bayley llegó para reanimar a Iyo y parecía conseguirlo, pero esta se distrajo y fue atacada por Charlotte. Asuka buscó el triunfo con una plancha, pero solo logró una cuenta de dos. Charlotte se recuperó y consiguió la figura ocho sobre Asuka, pero Bayley distrajo al réferi y no vio que Asuka se rindió, lo cual le dio tiempo a Iyo a recuperarse.