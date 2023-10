Mandy Rose: «Nunca entendí todo eso del despido»

El despido de Mandy Rose de WWE sigue dando mucho de qué hablar en el mundo de la lucha libre, pues a la fecha, quedan muchas dudas, incluso para la misma gladiadora.

La ex campeona de NXT, decidió ingresar al mundo del contenido para adultos, por medio de la plataforma FanTime, lo cual hizo que la despidieran de WWE; sin embargo, Mandy aseguró que sigue sin entender qué fue lo que sucedió.

En una reveladora entrevista para el podcast Power Alphas, Mandy desatando un debate sobre la gestión de proyectos personales y la construcción de marcas en el mundo de la lucha libre.

Mandy Rose, quien lideró el aclamado grupo «Toxic Attraction», fue liberada de su contrato con la WWE debido a la controversia en torno a su contenido en la plataforma web FanTime. La luchadora confesó su sorpresa ante la decisión de la empresa, alegando que simplemente estaba llevando adelante un proyecto personal para asegurar su futuro una vez que concluyera su carrera en la lucha libre profesional.

«Nunca entendí completamente la situación de mi despido, pero está bien. Me fue extremadamente bien en mi plataforma FanTime. Después de que me liberaron del contrato, mi éxito fue sorprendente. Puede sonar un poco tonto, pero así fue el encabezado. La gente quería ver qué sucedía. Obviamente, así es como se desarrolló todo después de mi partida. No podríamos haberlo planeado mejor. Estoy agradecida y bendecida«, expresó Rose.