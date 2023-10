La situación entre CM Punk y WWE a día de hoy

Mientras mantenemos en un segundo plano la posibilidad de que CM Punk se una a IMPACT, continuamos hablando de su relación con WWE. Parece más improbable que acabe tomando este camino, más porque en la compañía no estén interesados en él que por lo contrario. No obstante, locuras mayores hemos visto en la lucha libre profesional. Así que, ¿cuál es la situación actual? Contamos con información de nuestros compañeros de Fightful.

► CM Punk y WWE

«Otra semana, más noticias sobre CM Punk.

«WWE Fastlane pasó sin que se le preguntara a Triple H sobre CM Punk en la conferencia de prensa posterior al evento, pero nos dicen que según lo que han escuchado, CM Punk no está planeado para un regreso a WWE. De hecho, nos dicen que Triple H lo habría abordado él mismo si se le hubiera preguntado al respecto en Fastlane.

«Fightful habló con personas influyentes en WWE y se nos informó que cualquier informe sobre la firma de CM Punk con WWE es completamente falso, y además, a partir del 10 de octubre, la afirmación interna es que WWE no está en conversaciones con CM Punk sobre un regreso. Hubo varias personas en la empresa que querían dejar claro esto para los fanáticos que esperaban verlo en Survivor Series de este año.

«Como en todo en la lucha libre, las cosas cambian, pero las fuentes de WWE son tajantes en afirmar que, hasta ahora, las dos partes no están en conversaciones. Fightful informó que Punk había estado hablando con personas dentro de WWE sobre cómo se debía abordar el tema. Una fuente cercana a Punk le dijo a Fightful que creen que eso es exacto y, por lo que han oído, Punk estaba esperando a ver si se acercaban a él. Cuando se contactó a Punk la semana pasada, Fightful no recibió respuesta.

«Varios luchadores preguntaron directamente a las personas en el poder sobre la posibilidad y los rumores de un regreso de Punk a WWE esta semana, y se les dijo que, tal como están las cosas, no iba a regresar a la empresa en este momento.

«Para aquellos que preguntan, presionamos a fuentes sobre las numerosas insinuaciones o cosas que podrían ser percibidas como insinuaciones de CM Punk. Las personas influyentes en WWE dijeron que están seguros de que la mayoría de ellas no son aprobadas de antemano y podrían ser los propios luchadores quienes las hacen, con el talento de WWE diciendo que incluso podrían estar haciéndolo para molestar a CM Punk. Eres libre como lector de no creerlo.

«Para reiterar, estas son afirmaciones dentro de WWE, incluidas personas de alto rango en la cadena. Los planes cambian, se llevan a cabo negociaciones, etc.

«Para aquellos que insinúan que eran las personas de alto rango de WWE tratando de ‘ENGATUSAR A LOS MEDIOS’, eso no es realmente algo que suceda. Para aquellos que afirman que esto también fue lo que sucedió con Cody Rhodes, no lo fue. Siempre se esperaba que Cody Rhodes fuera a WWE, incluso antes de su salida real de AEW. Fightful nunca informó que no iba a firmar un contrato, solo que un contrato no se firmó hasta las semanas previas a WrestleMania 38, lo cual fue confirmado en el documental de Cody Rhodes en Peacock.

«CM Punk estuvo en Orlando la semana pasada, pero no en el WWE Performance Center.

«PWInsider informó que sus lectores les informaron que vieron a CM Punk en Orlando en Universal Studios. Esto fue confirmado por Fightful. También se confirmó que no ha estado en el WWE Performance Center.

«Punk tenía un show de Cage Fury Fighting Championship en el que iba a hacer comentarios el 13 de octubre en Tampa.

«También se vio a Ace Steel con él. Steel ahora vive en Florida y en un momento, antes de su despido, estuvo en conversaciones para abrir una instalación de entrenamiento con AEW allí.»