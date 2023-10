¿IMPACT! ha ofrecido un contrato a CM Punk?

Nos viene quedando bastante claro que por Impact Wrestling pocos se opondrían a la firma de CM Punk con la empresa, sabedores de la popularidad del ex Campeón Mundial AEW, cuando todavía está candente su despido de la casa Élite.

Pero un servidor se pregunta si merecería la pena poner en riesgo el buen momento por el que pasa Impact, cuyo secreto, en gran parte, descansa en el buen ambiente tras bambalinas que se respira allí. Según informó Mike Johnson de PWInsider, Impact cree que sí, luego de la sonada visita del «Best in the World» a una de sus grabaciones el pasado abril.

Tal parecer de Impact se diría sintetizado en estas recientes palabras de Bully Ray.

Ahora, tenemos una interesante actualización sobre el asunto CM Punk-Impact. Comentando una publicación de Sean Ross Sapp de Fightful en la que este asegura que Impact recibiría con los brazos abiertos a Punk, Ibou, autor de WrestlePurists, escribió lo siguiente.

They reached out to him threw the offer out there. https://t.co/ZghfZz5Je7

— Ibou, of WrestlePurists (@BackupHangman) October 19, 2023