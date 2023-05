Las fuentes empleadas por Mike Johnson de PWInsider para dar cuenta de la reciente visita de CM Punk a WWE Raw quisieron sin duda que el «Best in the World» no saliera mal parado. Según reportó Johnson, aquel breve paseo de Punk por el «backstage» del episodio de la marca roja fue un acto completamente espontáneo, sin ninguna intencionalidad detrás.

Pero Booker T, Eric Bischoff y cualquier mente un poco suspicaz entiende que Punk buscaba darse un poco de autobombo de cara a su inminente reaparición por AEW, que en teoría veremos el 17 de junio, durante el estreno de Collision, el nuevo programa televisado de la casa Élite.

Y con la misma idea en mente, Punk también quiso acudir este pasado fin de semana a las grabaciones de Impact Wrestling sobre el Cicero Stadium, dejándose ver aún más, al compartir fotografías con Jordynne Grace o Ricky Morton tras bambalinas.

► CM Punk, uno más en la «Impact Zone»

Ahora conocemos un poco mejor cómo transcurrió la comentada visita de Punk a la otrora TNA, vía Fightful. Y la principal conclusión a la que llegamos es que Punk estuvo bastante más cómodo que en su paso por WWE Raw.

El medio que comanda Sean Ross Sapp cuenta que de tan amistoso el ambiente, Punk llegó a compartir mesa con varios luchadores para jugar al famoso UNO. Sapp señala que el «Best in the World» se mostró muy amigable hacia una docena de talentos, intercambiado elogios. Buena noticia que no golpeara a nadie en el ojo, tanto para él como para la tranquilidad de Larry, su perro.

Veremos si estas vibraciones positivas se mantienen en su vuelta al vestidor de AEW. Otro conflicto seguramente provocaría su despido y la «orfandad» de Collision, show que se quedaría sin su principal figura, cuando se dice que Warner Bros. Discovery puso como condición sine qua non el regreso de Punk para conceder otro espacio televisivo.