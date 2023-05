Leva Bates anuncia su salida de AEW

Con tanto personal bajo contrato en AEW, surgen nombres que hace tiempo no sé realmente cuál es su rol, pues a menudo esta empresa luce más como una casa de acogida que como una promotora de lucha libre. Leva Bates suponía uno de esos casos.

Si bien en los inicios de AEW gozó de cierto protagonismo, este fue breve. Repasando su historial de combates, hay que remontarse al episodio de Dynamite del 4 de marzo de 2020 para hallar su último televisado.

Aunque venía de tener una interesante carrera en la escena independiente, y de pasar por WWE (bajo el alias de Blue Pants), AEW nunca contó con ella como competidora, sino como mánager, con un personaje conocido como «The Librarian». Pero tampoco puede decirse que destacara, y su labor durante los últimos tres años fue, según reportes, el de ayudante de producción.

Y empleo el pasado porque en las últimas horas, Bates ha desvelado que ella y AEW y separan caminos.

« Hoy ha terminado mi contrato con AEW . Los últimos cuatro años han sido un viaje interesante; he aprendido mucho y crecido exponencialmente. He visto hacerse historia de la lucha libre como alguien que estaba en el equipo desde antes del primer show. Aprecio y quiero a todo el grupo, equipo de producción y talentos; atesoraré todos nuestros recuerdos. He dado mi tiempo, mi atención y mi esfuerzo a la compañía, pero ahora tengo que centrarme en mí misma, en mi futuro y mi carrera. Espero que todos, mis amigos, fans y seres queridos, se queden conmigo en este nuevo capítulo de mi carrera . Espero que, vaya a donde vaya, os sintáis orgullosos».

Bates sugiere un regreso regular a su faceta «in-ring» con Allison Danger como socia de armas; dupla que años atrás hizo de las suyas en SHIMMER.

Think this team should make a lil comeback for 2023, eh? pic.twitter.com/32anKfaJUG