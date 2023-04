A mitad de la presente semana, un anuncio bastante oportuno de Impact Wrestling desató la imaginación de algunos seguidores.

Attention Chicago! A MAJOR SURPRISE is coming your way THIS FRIDAY at #SpringSlugfest in Cicero Stadium! Be there to find out what it is! Get tickets⬇️ Night One: https://t.co/irq7WV4T4F Night Two: https://t.co/u5fbhInvr8 pic.twitter.com/By9AFwqfF3

Esa gran sorpresa finalmente no fue CM Punk, tras la viral visita de este a las grabaciones del último episodio de WWE Raw. A cambio, Impact presentó el debut de Trinity Fatu, la más conocida como Naomi, que se emitirá el próximo jueves. Trinity no es oriunda de Chicago ni tiene la fama de Punk, pero su firma con Impact suscita buenas vibraciones.

Pero aunque bajo los focos Naomi fuese dicha gran sorpresa, anoche, CM Punk se robó el protagonismo sin subirse al ring. Jordynne Grace y Ricky Morton, antes de que iniciaran las grabaciones de la segunda jornada de Spring Slugfest, compartieron estas fotografías en sus redes sociales.

So great to see my friend, @CMPunk 🤟🏼



What a great time this weekend.



Genuinely love what I get to do and be apart of, which is my passion, Professional Wrestling. pic.twitter.com/5WtJ9UGkZN