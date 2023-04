Booker T analiza la visita de CM Punk a WWE Raw

Ha sido la comidilla de la semana en la comunidad luchística de internet. Mientras Dave Meltzer y el resto de analistas con un poco de sentido común creemos que CM Punk no visitó WWE Raw simplemente por saludar, considerando que pronto AEW presentará su reaparición, Mike Johnson de PWInsider reportó lo siguiente.

« Para aquellos que preguntaron si Punk estuvo allí para darse publicidad, nos dijeron que no fue el caso . No fue un momento explosivo ni nada que fuese filmado por alguien, ni con un teléfono móvil, para intentar que se hiciese viral […]

Y entre los que se muestran suspicaces también tenemos a Booker T. El hoy comentarista de NXT, cuya poca estima hacia CM Punk es desde hace tiempo vox populi, desentierra su hacha ante los micrófonos del podcast ‘The Hall of Fame’.

«CM Punk no es el tipo de persona que iría simplemente para decir, ‘hola’. ¿Qué hay detrás? ¿Qué significa? No lo sé, tío. Durante los últimos siete años, CM Punk ha criticado a WWE de muchas maneras, que ya ni siquiera suena divertido. De muchas maneras.

«Recuerdo cuando entré por primera vez en el negocio de la lucha libre, y este tipo, del que no voy a dar su nombre, porque no importa, intentó vetarme incluso antes de empezar. Yo sólo era un chaval intentando entrar en el negocio, pero un chaval que no estaba dispuesto a que me humillaran ni ponerme de rodillas, nunca. Nunca he sido esa clase de tipo. Intentó vetarme. Lo supe al cabo del tiempo.

«Recuerdo cuando me convertí en Campeón Mundial de Peso Completo. Hicimos un show en Summit, que ahora es Lakewood Church en Houston, Texas. Y vi a ese tipo en el edificio. ¿Sabes lo que hice? Le dije a seguridad que lo sacara de allí. ¿Sabes que hizo seguridad? Lo sacó de allí de inmediato, porque es lo que sentía hacia ese tipo. Estoy seguro de que después de todo lo que ha dicho CM Punk sobre WWE, muchas personas probablemente se sientan así hacia él.

«Yo estuve años fuera de WWE cuando dejé la compañía. No vas a encontrar ninguna promo. No vas a encontrar palabras despectivas, porque es un puente que algún día podía volver a cruzar. ¿Por qué quemar puentes? Y no sólo quemarlos, sino ponerles C4».