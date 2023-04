Booker T valora el retorno de Jeff Hardy a AEW

Durante el Dynamite de esta semana, Jeff Hardy volvió a AEW para salvar a Matt Hardy, Isiah Kassidy y Hook del ataque de The Firm. Había muchas ganas de que volviera a la acción luchística después de muchos meses en los que estuvo lidiando tanto con su rehabilitación de la adicción al alcohol como con un juicio por conducir en estado de ebridad. Como era de esperar, su retorno ha provocado todo tipo de reacciones, y ahora vamos con la de Booker T, que estuvo hablando de ello en The Hall of Fame.

> Booker T habla de Jeff Hardy

“Jeff Hardy hizo su regreso. Gran recibimiento, Jeff Hardy estuvo en pausa por un tiempo, manejando su negocio más que nada. Me alegro de ver a Jeff Hardy de vuelta. Jeff es un buen tipo. Recuerdo que todos querían cagarse sobre Jeff Hardy cuando estaba pasando por un momento difícil allí por un segundo, y dije: hombre, vamos, muchachos. Este es el mismo tipo que sangró, puso su cuerpo en peligro todas y cada una de las noches por esos fanáticos. Entonces, para mí, estoy contento de ver a Jeff Hardy de regreso y hacerlo bien“.

El WWE Hall of Famer apunta además que los Hardy Boyz deben permanecer siempre juntos:

“Estoy contento de ver a Jeff de vuelta, que los Hardy se reúnan como equipo. Esos tipos deberían estar siempre juntos. Son hermanos hasta la médula, y sus carreras se han hecho sobre las espaldas del otro, todo ese tiempo en la carretera, todos esos años, Team Extreme, esos combates de escalera con los Dudley y muchos más. Estoy contento de ver a esos muchachos de regreso, reunidos y aún haciendo lo que mejor saben hacer”.

Y cuando Brad Gilmore, el anfitrión del podcast, le pregunta si el Enigma Carismático debería enfrentar a MJF en AEW All In contesta así:

“No me opongo a eso ni nada por el estilo, pero veo a Jeff Hardy en un combate de parejas con su hermano. Ese es el escenario perfecto, no sé, contra los Young Bucks. No me gustaría tomar a esos tipos y separarlos ni nada por el estilo. Esos dos como equipo contra los Young Bucks, eso es una marquesina, es un combate de ensueño. Definitivamente podríamos sacar algo de eso”.

¿Qué te pareció el regreso de Jeff Hardy?