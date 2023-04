Munhoz no ve logica en reto de Cejudo a Sterling

Henry Cejudo anunció su retiro del deporte después de defender el título de peso gallo de UFC contra Dominick Cruz en 2020, pero regresa a la jaula 1097 días después para intentar recuperar lo que alguna vez fue suyo en UFC 288 el 6 de mayo.

Pedro Munhoz , un veterano de 18 apariciones en el octágono que se enfrenta a Chris Gutiérrez en el próximo show de UFC Kansas City el 15 de abril, no ve mucho sentido en otorgarle a Cejudo una oportunidad por el oro después de un período tan largo de inactividad.

“Con Henry Cejudo y todo ese tiempo fuera, retirado, para volver por el cinturón, no hay lógica en eso. No hay lógica alguna. Sé que él fue el campeón [de peso mosca] y luego el campeón de peso gallo, así que aparentemente es una pelea que vende, aparentemente ambos tienen una gran influencia en la organización”.

“Tendría más sentido para mí ser Sean O’Malley , aunque muchas personas no estuvieron de acuerdo con los jueces en su pelea contra Petr Yan, él ganó y Petr fue el número 1. Así que tendría más sentido que Sean peleara. Aljamain Sterling , pero Henry Cejudo entrando [en escena] no tiene mucho sentido en mi opinión. No tiene mucho sentido que regrese y ya luche por el cinturón”.

Munhoz, quien perdió por decisión ante Sterling la noche en que Cejudo ganó el cinturón de las 135 libras en 2019, no está de acuerdo con la llamada de UFC pero “no perderé mi tiempo y energía” con algo que no le concierne. Al final, espera que Sterling venza a Cejudo en Newark, NJ.

“Creo que Henry Cejudo y todo ese tiempo fuera, fuera de forma, podrían marcar la gran diferencia después de tres rounds. Veo a Aljamain Sterling como el gran favorito. Creo que Sterling es físicamente fuerte y está en gran forma. No es uno de mis luchadores favoritos para ver, su estrategia no es muy agradable a mis ojos. Nada contra él como persona, pero su forma de pelear es un poco diferente a como lucho yo. [Pero] le está funcionando, es el campeón”.