El peso welter de UFC Kevin Holland está listo para cualquiera como próximo oponente potencial, pero cree que un compañero invicto en particular debería mantenerse fuera de su camino.

Holland (24-9 MMA, 11-6 UFC) está a punto de noquear a Santiago Ponzinibbio en el tercer asalto en UFC 287 en Miami, y ya está ansioso por volver a la jaula. Michael Chiesa fue mencionado como un oponente potencial, y Holland dice que podría estar listo para esa pelea dentro de un mes.

“Creo que May sería muy rápido, pero creo que estaría tan listo para una pelea con Chiesa si él quisiera intervenir allí en mayo. Si no, podríamos hacerlo después de May, o de quien sea que me hayan apuntado, cuando quieran que vaya. Realmente no importa. Si llego a ir pronto, genial. Si no, podría esperar hasta un poco después de julio”.

“… Chiesa estaba en la mente porque tenía la oportunidad de pelear en el cartel, no tuvo la oportunidad de pelear en el cartel. Nunca sé lo que está haciendo otro hombre, nunca sé lo que está haciendo otro hombre, nunca sé si otro hombre tiene planes con su dinero que potencialmente está a punto de hacer, pero al menos puedo ofrecerle a un hombre la oportunidad de obtener el dinero de su espectáculo al gritando su maldito culo. Entonces, eso es lo menos que puedo hacer”.

Chiesa (16-6 MMA, 11-6 UFC) estaba listo para enfrentarse a Li Jingliang, quien se lesionó, lo que obligó a cancelar su pelea de UFC 287.

Garry (11-0 MMA, 4-0 UFC) está actualmente listo para enfrentarse a Daniel Rodríguez en mayo para su segunda pelea de 2023. Holland cree que es posible un enfrentamiento potencial en el futuro, pero por ahora, dice que el irlandés debería dirigir claro a menos que quiera una mancha en su registro.

“Vi a Ian Garry decir mi nombre. Creo que el tipo está en una trayectoria increíble. Creo que está haciendo grandes cosas. Creo que está en camino a la cima, y ​​si siente que soy un nombre que necesita para ayudarse a sí mismo a llegar a la cima, creo que debería mantenerse alejado, porque le gusta golpear y lo hace. ser derribado con un gancho de izquierda. Si has visto mi gancho de izquierda en estos días, como dije, relación recién descubierta. Duele. Y la mano derecha, cuando esté listo para pelear, estará crujiente”.

“Simplemente no creo que sea una pelea inteligente para Ian Garry en este segundo. Como dije, tal vez algún día él sea titular y yo seré titular de BMF, y podemos enfrentarnos por mucho dinero o algo así”.

Además de llamar a Jack Della Maddalena como un oponente potencial que sería una pelea divertida, Holland está realmente dispuesto a asumir cualquier nombre que UFC quiera lanzarle, clasificado o no.

“Realmente no siento la necesidad de llamar a demasiadas personas, quiero decir, a 170. Si alguien en el 85 quiere volver a pelear, podemos hacerlo. Si alguien que alguna vez me ganó en 170 quiere hacerlo de nuevo, podemos hacerlo. Aparte de eso, es quien sea que la organización quiera que pelee. Si quieren seguir dándome personas que están fuera del top 15, también me parece bien”.