Walker quiere pelear con Pereira en semicompleto

Antes de su choque entrante contra el ex retador al título, Anthony Smith en UFC Fight Night Charlotte el próximo mes, el contendiente de peso semicompleto, Johnny Walker, se ha ofrecido a dar la bienvenida al ex campeón indiscutible de peso mediano, Alex Pereira, a las filas de las 205 libras, con su propia capacidad de nocaut .

Walker, el actual contendiente de peso semicompleto clasificado #7, ingresa a su enfrentamiento de UFC en ABC 4 contra Smith en medio de una racha ganadora de dos peleas, y recientemente logró una victoria por nocaut en el primer asalto sobre Paul Craig en UFC 283 en su Brasil natal. en enero de este año.

En cuanto a Pereira, el artista del nocaut de Sao Paulo encabezó el UFC 287 el fin de semana pasado en una defensa del título de peso mediano contra el ex campeón, Israel Adesanya, perdiendo por KO en el segundo asalto ante el elemento básico de City Kickboxing.

A su vez, el brasileño confirmó que pasaría al límite de peso semicompleto de 205 libras para su próxima caminata hacia el Octágono, después de haber perdido un botín indiscutible de peso mediano.

“Hola amigos, como les prometí, les anunciaré una gran noticia en mi canal. Mi próxima pelea será en la división 205 [lbs]. Sí, escuchaste bien, mi próxima pelea será en 205 [lbs]. Creo que hice mi trabajo en 185 y ahora me siento bien para subir a 205. Como te dije, cuando me sienta bien, subiré, será algo natural. Y ahora creo que lo es”.

“… Todos ustedes vieron la provocación de (Israel) Adesanya después de la pelea: actúa como si me hubiera ganado tres veces. Pero no es así. Pero entiendo, o trato de entender, la felicidad que tiene. Era su sueño ganar una vez contra mí. Y ahora lo hizo. Pero veamos cuál será su comportamiento. Voy a semicompleto porque es una buena opción para mí. Pero estoy seguro de que si me quedo en esta división (peso mediano), puedo pelear contra él directamente. A ver cómo se comporta.

Recibiendo una posible bienvenida a la división por parte del actual campeón y posible enemigo común, Jamahal Hill, a Pereira también se le ha ofrecido un camino hacia un debut en el peso semipesado de su compatriota, Walker.

“Vamos. Todos van a tener que darle la bienvenida [a Alex Pereira]. Lo que sea necesario. Estoy feliz de [pelear contra él]. Eso es lo que hago para ganarme la vida. No me gustan las peleas. Lo que sea [los [ libros de UFC para mí, lo acepto y seré feliz. Hago el top 10, voy allí, misión cumplida”.