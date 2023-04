Zelina Vega: “Nunca me mostré tan vulverable”

Zelina Vega luchará contra Rhea Ripley por el Campeonato Femenil SmackDown en Backlash 2023. La integrante de LWO no acostumbra a estar en esta posición. Ya sea porque no lucha demasiado a menudo, ni mucho menos por un título, o en un Evento Premium, ni siquiera con la popularidad que está teniendo en la actualidad. De ahí que no nos sorprenda saber que está sintiendo la presión, como ella misma admitía recientemente en WWE’s The Bump. Pero en realidad estos no son los únicos motivos.

> Zelina Vega siente la presión

“Trato de formular mis palabras cuando se trata de esa pregunta porque no hay una buena combinación de palabras que pueda describir cómo me siento. Estoy representando a mi familia, estoy representando a todos los que me apoyan en Puerto Rico, mi familia que aún no pudo verme luchar en Puerto Rico, y chicas como yo. Siento que es mucha presión, pero estoy muy feliz de hacerlo, y estoy muy feliz de poder decir que estoy caminando hacia Puerto Rico. Es contra Rhea maldita Ripley. Entiendo lo que viene con eso, y no es fácil derrotarla. Sin embargo, en el último combate individual que tuve, la vencí en 45 segundos, así que ahí está. Me siento bien. Siento que hay mucha presión, pero estoy lista para eso.

“Ha pasado un tiempo. De hecho, esta es la primera vez que me presento en Puerto Rico, por lo que hay muchas primicias que vienen con eso. Incluso estoy temblando un poco al pensar en eso. Estoy nerviosa, pero la emoción se apoderó por completo de mí. No creo que haya mostrado nunca este tipo de vulnerabilidad en cuanto a lo mucho que esto significa para mí y lo nerviosa que estoy por esto. Es nerviosismo positivo, pero también, como dije, siento que estoy trayendo a todos conmigo, y eso es una locura”.

