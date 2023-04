Jeff Jarrett critica a quienes se quejan en Twitter

No faltan los luchadores y luchadoras que expresan su frustración por su posición en su compañía en redes sociales. En ocasiones se trata más de una historia de que la realidad. En cualquier caso, Jeff Jarrett no lo ve con buenos ojos, según expresaba recientemente en The Zaslow Show. Considera que nadie va a sacar nada bueno de protestar en Twitter, que lo que todos deben hacer es ser mejores de lo que eran la semana anterior y superar lo hecho en el combate previo en el cartel.

> Jeff Jarrett y las quejas en Twitter

“Esto es lo que he aprendido a lo largo de los años, es una vieja cita filosófica: ‘Todos los días, cuanto más envejezco, más entiendo que no sé absolutamente nada’. Son las diferentes plataformas. Tengo cinco hijos, todos de edades diferentes, los más pequeños no conocen una vida sin redes sociales. Es la evolución. Hace años, el talento que no tenía redes sociales y le gustaba quejarse, ¿dónde lo hacían? Se quejaban en las discotecas, en el gimnasio, en el camerino. Es todo lo mismo.

“Ahora, el arma de doble filo es, estos muchachos se quejan, no entienden, están creando una narrativa de quiénes son y de quien es su personaje. En el pasado había hechos que se quejaban cuando cruzaban la cortina, así es como el público consume esto. Ahora, cuando pelas la cebolla hacia atrás y este chico se queja, eso define su carácter. Literalmente, le estás dando a la audiencia la oportunidad de votar sí o no sobre: ‘¿Voy a gastar mi dinero y mi tiempo y comprometerme emocionalmente con este personaje?’. Esa es la realidad. Algunas personas, mientras hablamos, aprendieron sus lecciones de la manera más difícil, desafortunadamente”.

¿Estás de acuerdo con Jeff Jarrett?