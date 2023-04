Jeff Jarrett y cómo mantener feliz al elenco de AEW

AEW tiene un elenco muy amplio, lo cual muchas veces se ha criticado. Tengamos en cuenta que tienen Dynamite, Rampage, Dark y Dark: Elevation y la compañía va a lanzar próximamente Collision, un programa que se emitirá los sábados. Están más interesados en aumentar su tiempo de programación semanal que de reducir el vestidor. Es más, no dejan de contratar a más luchadores y luchadoras, como recientemente Ashley D’Amboise. ¿Qué piensa de esto Jeff Jarrett? El también All Elite comparte su opinión en The Zaslow Show.

> El elenco de AEW a ojos de Jeff Jarrett

“Esa es la naturaleza de la bestia. En cualquier deporte o entretenimiento, si estás en una película de Hollywood, todo el mundo quiere ser el protagonista. Si estás en un equipo de baloncesto, Steph Curry cambió el juego por completo. Todo el mundo quiere ser Steph. Todo el mundo no puede ser Steph. Todo el mundo quiere ser Jimmy Butler después de la victoria de los Heat. Eso no es una realidad. Lo que sí hace es que las personas pueden canalizar su energía, y ahí es donde está la competitividad. Tiempo de televisión, chicos peleando, arañando y arañando.

“Puedes hacer dos cosas; puedes quejarte en las redes sociales y quejarte todo lo que quieras. Eso no va a hacer progresar tu carrera. Siempre he sido el tipo de individuo que piensa que tú mismo tienes que ser tu mayor oponente. Ser mejor que el combate que hubo antes del tuyo. Ser mejor de lo que fuiste la semana pasada. Esa es la naturaleza competitiva. Como cualquier deporte, si va a estar en ese grupo de quejas, no estará mucho tiempo en el negocio. El tiempo te pasará de la noche a la mañana. Eso es lo que trato de decirles a otros muchachos; quejarse no te llevará a ninguna parte. Las excusas y las quejas no son una estrategia empresarial. Entrar allí y romperte el trasero lo es“.

¿Qué opinas de Jeff Jarrett? ¿Y del amplio elenco de AEW?