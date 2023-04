Ashley D’Amboise habría firmado un contrato con AEW

Durante el mes de febrero nos enteramos de que AEW había ofrecido un contrato a Ashley D’Amboise. La luchadora de 32 años de Coral Springs, Florida, ha estado trabajando en la compañía desde que diera inicio a su carrera en los encordados en 2021. Y nunca dejó de hacerlo, sin ir más lejos, a comienzos de este mismo mes de abril la vimos luchando con Maki Itoh en Dark: Elevation. Y también contra Athena por el Cameponato Mundial en ROH. No obstante, hasta ahora no habíamos tenido novedades sobre su acuerdo.

— Athena is ROH and All Elite! (@AthenaPalmer_FG) April 16, 2023