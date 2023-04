Jaiden Fields fue una de las atletas universitarias firmadas por WWE para Next In Line a comienzos de 2023. El programa busca preparar a los jóvenes que están desarrollando su etapa estudiantil mientras se desenvuelven en algún deporte para convertirse en Superestrellas. Probablemente, quienes más han llamado la atención hasta ahora han sido las gemelas Hanna y Haley Cavinder, de quienes hemos sabido que esta misma privamera van a comenzar a entrenar en el Centro de Rendimiento para continuar el camino hacia la lucha libre profesional.

