WWE firma a nuevos 15 atletas universitarios

Recientemente, WWE ha anunciado que a través de su programa Next In Line (NIL – Name, Image & Likeness), logró la contratación de varios atletas universitarios. En total, quince nombres de personas jóvenes que actualmente se encuentran estudiando en distintas universidades de los Estados Unidos, y participan a un alto nivel competitivo en distintos deportes. Esta es la lista de los deportistas fichados por WWE:

Alexandra Jaksec, tenista.

Abby Jacobs, futbolista.

Cameron Jones, fútbol americano.

Dee Beckwith, fútbol americano.

Alla Armstrong, atletismo.

Greg Kerkvliet, lucha libre olímpica.

Isaiah Iton, fútbol americano.

Jaiden Fields, softball.

Landon Jackson, fútbol americano.

Mady Aulbach, baloncesto.

Nick Dawkins, fútbol americano.

Otoniel Badjana, atletismo.

Peyton Prussin, lucha libre olímpica.

Tori Ortiz, atletismo.

Turner Washington, atletismo.

► Alexandra Jaksec está muy emocionada de firmar con WWE

La tenista Alexandra Jaksec, de la Universidad de Mary Washington, de la cual se graduará como administradora de empresas en mayo de este año, se mostró muy feliz de llegar a WWE y sus cuentas en redes sociales ya han subido bastante en cantidad de seguidores.

De hecho, aprovechó que se convirtió en nueva influencer de redes sociales, y como dijo Shakira, empezó a facturar desde que se anunció su contratación de WWE, pues ya vende una camiseta y una chamarra con su nombre.