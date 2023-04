Aunque Booker T no lució muy satisfecho con la actuación de ambos en el reciente Stand & Deliver, Carmelo Hayes y Bron Breakker son hoy día las dos mayores estrellas varoniles de NXT. Estaban destinados a encontrarse sobre el ring, y lo hicieron en el estelar de dicho PPV, donde Hayes logró destronar al hasta entonces inamovible Breakker.

Y tal vez el juicio de Booker T no fuese casual, sabedor de que, como ayer dejó entrever WWE, Hayes y Breakker se habrían reservado para una revancha, bajo la que, ahora, el monarca a destronar será “HIM” y el hijo de Rick Steiner partirá como aspirante.

Hayes defendió el Campeonato NXT contra Grayson Waller, y tras el combate, quiso lanzar reto a Breakker, quien semanas atrás dijo no estar interesado en una revancha. Este respondió con un ataque sobre Hayes y su colega Trick Williams, endosando una Lanza al monarca que le hizo atravesar una pared del Performance Center.

OH. MY. GOD.@bronbreakkerwwe sent his message loud and clear to @Carmelo_WWE and @_trickwilliams 😳#NXTSpringBreakin' pic.twitter.com/Tmc5D8pbPP