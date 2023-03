Este fin de semana se celebrará WrestleMania 39 y toda la maquinaria de la WWE está enfocada en dar el mejor espectáculo posible como merece el Evento Premium más importante del año, sin olvidar la celebración también de Stand and Deliver 2023. No obstante, ya hemos estado hablando bastante de WrestleMania 40. Sabemos que su otro título será WrestleMania XL. También que se llevará a cabo el sábado 6 de abril y el domingo 7 de abril de 2024 desde el Lincoln Financial Field en Filadelfia, Pensilvania. Y como será su logo.

Además, nos enteramos de que la meta de Drew Gulak es luchar en este gran show del año que viene. O que la WWE quiere que Dragon Lee esté en el elenco estelar para entonces. Nos hicimos eco también The Blue Meanie hablando de si ECW tendrá un hueco. O de que Roman Reigns vs. The Rock ya solo se daría en dicho evento. Igualmente, Rhea Ripley dijo que quiere enfrentar a Bianca Belair en esta próxima edición. Y si nos vamos una década atrás, Booker T predecía que la lucha estelar vería enfrentarse a Jon Moxley con Dolph Ziggler.

> Carmelo Hayes ya piensa en WrestleMania 40

Ahora volvemos a informar, especular, adelantar, sobre lo que puede pasar en WrestleMania 40 recogiendo las recientes declaraciones en Under The Ring de Carmelo Hayes acerca de luchar contra Seth Rollins entonces. En el caso del luchador de NXT, también podemos suponer que para entonces estará en el elenco principal. Aunque de ahí a tener un combate en el show más grande con una de las Superestrellas más condecoradas… Aún así, es lo que desea quien el sábado va a luchar por el Campeonato NXT contra Bron Breakker.

“Seth Rollins. Siento que si hay alguien que encuentro similar a mí o a mi estilo con el que encajaría bien en el ring, sería Seth Rollins”.

¿Contra quién te gustaría ver a Carmelo Hayes en el elenco estelar de WWE?