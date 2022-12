La meta de Drew Gulak: luchar en WrestleMania 40

Drew Gulak acaba de volver a NXT, lo cual lo aleja todavía más de luchar en WrestleMania. Aunque él no lo ve con malos ojos pues siente que es una buena oportunidad no solo de seguir desarrollándose a sí mismo como Superestrella sino también de ayudar a los jóvenes de la marca amarilla. Por otro lado, el que fuera Campeón de Peso Crucero no es un rostro habitual en WM. De hecho, únicamente luchó en la edición 36, y fue en el kickoff, en un mano a mano con Claudio Castagnoli (entonces Cesaro). Aún así, su meta es luchar en WrestleMania 40.

Cesaro defeats Drew Gulak

To open #WrestleMania kick off show pic.twitter.com/5z6JKeWuKx — The Red Current (@RedCurrentLI) April 4, 2020

► Drew Gulak quiere luchar en WrestleMania 40

Ello se debe no solo a la importancia de este evento premium sino a que será en su ciudad natal, Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Así que ahora está más enfocado que nunca en conseguir este objetivo, como señala en su reciente entrevista en WWE’s The Bump. Todavía queda mucho para entonces así que veremos si lo hace o no.

“Sí, el frente y el centro de Liberty Bell justo allí, es muy surrealista de ver. WrestleMania 15 fue en Filadelfia, ese es un espectáculo que ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Así que por lo general no tengo objetivos con mi carrera de lucha libre. Ese es uno muy gigantesco que ha sido colocado frente a mí por los poderes fácticos. Nunca he estado más concentrado que en toda mi vida en mi carrera en el ring como lo estoy ahora, con ese tipo de fuego debajo de mi trasero«.

¿Pensáis que Drew Gulak va a luchar en WrestleMania 40?