Cartel final de NXT Stand & Deliver 2023

Hubo cierta discusión ayer entre un servidor y nuestro colaborador de SUPERLUCHAS Vicente Beltrán sobre la implicación de Axiom en NXT Stand & Deliver 2023, confirmada ayer durante el último episodio televisivo de la marca dorada de WWE antes del citado especial.

Y es que no será la primera vez para Axiom en un “WrestleMania Weekend”. Allá por 2019, junto a su buen amigo Carlos Romo, y todavía bajo el alias de A-Kid, formaron parte de GCW Joey Janela‘s Spring Break 3. Claro que la mediaticidad de un especial de NXT resulta superior, y además, el madrileño lo hará bajo distinta identidad.

Axiom se impuso a 19 gladiadores en una batalla campal con la última plaza para el Fatal 5-Way por el Campeonato Norteamericano NXT que defenderá Wes Lee. Combate titular que ahora gana aún más atractivo.

Pero también debemos hablar de dos muy relevantes inclusiones de última hora en el cartel de Stand & Deliver: Roxanne Perez e Indi Hartwell. La alumna de Booker T anunció su milagrosa recuperación y el hecho de que partirá como monarca a batir en la lucha de escaleras programada, donde Hartwell ejercerá como quinta retadora, tras derrotar anoche a Ivy Nile y Sol Ruca en Triple Amenaza.

Considerando el cartel que tuvo NXT Stand & Deliver 2022, diríase cerrado el del evento que nos ocupa, con un total de siete combates. A falta de conocer si uno de ellos ocupará el pre-show, esta es la oferta que presenta NXT Stand & Deliver 2023, previsto para el 1 de abril desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles (California, EEUU).

