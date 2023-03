► Cómo ver NXT Stand & Deliver 2023

Por algún motivo, Roxanne Perez quedó fuera del camino hacia NXT Stand & Deliver 2023, tras aquel catalizador dramático en Roadblock, donde tuvo que ser atendida por un desvanecimiento, consecuencia de su dura defensa contra Meiko Satomura. El regreso de Perez podría ser pues la gran sorpresa del evento que nos ocupa.

La presumible ausencia de Perez en el cartel permitirá conceder exposición a una mayor cantidad de gladiadoras, mediante una lucha de escaleras por el Campeonato Femenil NXT vacante. Veremos si, al igual que la lucha estelar entre Bron Breakker y Carmelo Hayes, esto supone el inicio de un nuevo ciclo dentro de la tercera marca.

Y es que Stand & Deliver 2023 llega cuando se habla de inminentes ascensos, según sugirió Shawn Michaels el pasado mes. Además de Perez y Breakker, Grayson Waller podría dejar NXT una vez luche contra Johnny Gargano en la cita del próximo viernes.

Segundo Stand & Deliver sin el término “TakeOver” y primero con Shawn Michaels al frente, la implicación de nombres como Dragon Lee, Ilja Dragunov o Tyler Bate debería elevar el nivel.

► Horarios por país

(Kickoff)

Ciudad de México (México) – 10:00 AM

Madrid (España) – 6:00 PM

Santiago (Chile) – 1:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 1:00 PM

Bogotá (Colombia) – 11:00 AM

Asunción (Paraguay) – 12:00 PM

Belmopán (Belice) – 10:00 AM

Caracas (Venezuela) – 12:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 10:00 AM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 11:00 AM

La Habana (Cuba) – 12:00 PM

La Paz (Bolivia) – 12:00 PM

Lima (Perú) – 11:00 AM

Managua (Nicaragua) – 12:00 AM

Montevideo (Uruguay) – 1:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 12:00 PM

Quito (Ecuador) – 11:00 AM

San José (Costa Rica) – 10:00 AM

San Juan (Puerto Rico) – 12:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 10:00 AM

Santo Domingo (Republica Dominicana) – 12:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 10:00 AM

(Show principal)

Ciudad de México (México) – 11:00 AM

Madrid (España) – 7:00 PM

Santiago (Chile) – 2:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 2:00 PM

Bogotá (Colombia) – 12:00 AM

Asunción (Paraguay) – 13:00 PM

Belmopán (Belice) – 11:00 AM

Caracas (Venezuela) – 13:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 11:00 AM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 12:00 AM

La Habana (Cuba) – 13:00 PM

La Paz (Bolivia) – 13:00 PM

Lima (Perú) – 12:00 AM

Managua (Nicaragua) – 13:00 AM

Montevideo (Uruguay) – 2:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 13:00 PM

Quito (Ecuador) – 12:00 AM

San José (Costa Rica) – 11:00 AM

San Juan (Puerto Rico) – 13:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 11:00 AM

Santo Domingo (Republica Dominicana) – 13:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 11:00 AM

► Cartel

► Cómo ver NXT Stand & Deliver 2023