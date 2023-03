Cejudo a Vera: “Ve al final de la fila”

Henry Cejudo no quedó impresionado con la defensa de derribo de Marlon Vera en UFC en ESPN 43. Cory Sandhagen (17-4 MMA, 10-3 UFC) consiguió tres derribos en el camino a una victoria por decisión dividida sobre Vera (20-8-1 MMA, 14-7 UFC) en el cabeza de cartel de UFC en ESPN 43 del sábado pasado en San antonio

En el período previo a la pelea, Vera dijo que es probable que Cejudo regrese porque está arruinado, y la reacción del ex campeón doble de UFC a la pérdida de “Chito” no fue amable.

Hey @chitoveraUFC your takedown defense is almost as bad as that pussy on the back of your head. Get to the back of the line 🏆🏆🏆#UFCSanAntonio

— Henry Cejudo (@HenryCejudo) March 26, 2023