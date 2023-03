¿Estará Roxanne Pérez en NXT Stand and Deliver?

Después de la lucha donde Roxanne Pérez derrotó a Meiko Satomura para retener su título, la Campeona de NXT salió en camilla y su presencia en Stand and Deliver se ha puesto en duda, luego de que Shawn Michaels decidiera que el Campeonato Femenil NXT se defenderá en una lucha de escleras en dicho evento premium, donde Zoey Stark, Gigi Dolin, Tiffany Stratton y Lyra Valkyria ya están confirmadas luego de ganar sus respectivas luchas clasificatorias. Está de más decir que la lucha se dará con o sin Roxanne Pérez, según lo indicado por el HBK la semana pasada.

► Roxanne Pérez estaría en NXT Stand and Deliver

Días después del incidente, se conoció de que Roxanne Pérez estaba recuperándose en casa y Dave Meltzer indicó de que The Prodigy habría retomado los entrenamientos; no obstante, todavía no han descubierto la causa del colapso que sufriera tras su combate con Meiko Satomura, y en consecuencia, no cuenta con el alta para volver a competir. No obstante, la propia luchadora recurrió a sus redes sociales para dar una actualización sobre su salud, y confía en que volverá más fuerte que nunca, sin precisar fechas.

PW Insider informó recientemente que Roxanne Perez formará parte de NXT Stand & Deliver, pero dado que no está oficializado por la compañía, podríamos inferir de que probablemente sea una adición de última hora para el evento.

De confirmarse la noticia de la presencia de Roxanne Pérez, sin duda es una buena noticia saber que no será despojada de su título debido a una lesión, pero tendrá que afrontar un difícil reto junto a otras cinco luchadoras (aún falta una combatiente que se definirá la próxima semana), donde no necesita ser derrotada directamente para perder el título.