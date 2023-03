Powerhouse Hobbs no necesita QT TV, pero de alguna forma, esto sirve de excusa para que QT Marshall, otra vez junto a Aaron Solo (que nunca está solo, disculpen el malísimo chascarrillo…), sirva de relleno eventual a Dark y Dark: Elevation. Es mi teoría personal.

Obviando que siempre se antoja bienvenida una implicación de Konosuke Takeshita, quien repitió ayer estelar, debe destacarse la de Persia Pirotta, haciendo su debut sobre AEW, bajo su nuevo alias de Steph De Lander. Y una segunda de Brady Booker, el antiguo Bodhi Hayward, estrenando su casillero de victorias dentro de la casa Élite. Así como la de Queen Aminata, destacada gladiadora independiente de la que debería hablarse más.

► Resultados AEW Dark – El programa de Konosuke

1 – AR Fox derrotó a Nick Comoroto

2 – Skye Blue derrotó a Queen Aminata

3 – Evil Uno derrotó a Alexander Moss

4 – Marina Shafir derrotó a Steph De Lander

5 – Zack Clayton derrotó a Schaff

6 – Top Flight derrotaron a Liam Gray y Adrian Alanis

7 – QT Marshall y Aaron Solo (con Harley Cameron) derrotaron a Austin Green y Vary Morales

8 – Brady Booker derrotó a Serpentico

9 – Konosuke Takeshita derrotó a Cole Karter