Carmelo Hayes podría modificar el Campeonato NXT

Carmelo Hayes va a luchar contra Bron Breakker por el Campeonato NXT en Stand and Deliver 2023 y lejos de si ganará o no, de la rivalidad que ambos comparten, en el WWE’s The Bump de esta semana estuvo hablando de la posibilidad de modificar el cinturón para comenzar su era en la marca. No tenemos ninguna información acerca de que la WWE esté valorando esto concretamente pero sí que estuvimos hablando no hace mucho de que la compañía había encargado nuevos diseños de títulos.

> Carmelo Hayes quiere iniciar su era en NXT

“Todo en lo que estoy pensando es en ese combate con Bron. Realmente no estoy pensando en mucho más que en el combate. Quiero decir, me gustaría alejarme del campeonato arcoíris. Creo que eso define a esa generación de Bron Breakker, y vamos a pasar mucho más allá de eso y entrar en Him Era, que es mi era, la era de Carmelo Hayes. Así que es una posibilidad, pero necesito llegar a Los Ángeles y necesito llegar a Stand & Deliver antes de que empecemos a hablar de ese tipo de cosas”.

También le preguntaron por su derrota en la lucha de escaleras por el Campeonato Norteamericano en Stand & Deliver 2022:

“El hecho de que menciones el año pasado, si miras quién era yo el año pasado como competidor, era un competidor completamente diferente. He aprendido mucho de mis errores en los últimos años, y hay muy pocos errores que he cometido. Pero he aprendido de todos y cada uno de ellos. Pero al entrar en Stand & Deliver, soy más fuerte que nunca, soy más inteligente que nunca, estoy en la cima de mi juego. Mucha gente habla de que tengo que vencer a Bron Breakker. Pero la verdadera pregunta es, ¿puede Bron Breakker vencerme? Yo soy el que hay que vencer en este combate. Él tiene que entender eso. Nunca ha vencido a Carmelo Hayes, nunca se ha enfrentado a Carmelo Hayes. Así que soy una bestia completamente diferente, soy un animal completamente diferente al entrar en este combate“.

¿Crees que Carmelo Hayes vencerá a Bron Breakker?